Perde il controllo dell'auto che si ribalta su un fianco

Ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava, che si è ribaltata su un fianco finendo contro la vettura che arrivava dal senso di marcia opposto.

Al volante un 89enne di Cesano Maderno. L'incidente è successo intorno alle 18.30 in via Abetone, nel primo tratto all'altezza dell'intersezione con via Molino Arese, quartiere Molinello.

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie, l'89enne, diretto verso l'incrocio con via San Marco, ha perso il controllo del volante della Seicento su cui viaggiava e ha urtato un'auto parcheggiata a bordo strada. L'auto dell'anziano si è quindi ribaltata su un fianco e ha colpito la vettura che arrivava dal senso di marcia opposto al suo.

Il trasporto all'ospedale di Desio

Impossibilitato a muoversi, l'89enne è stato aiutato ad uscire da un cittadino, che ha aperto la portiera lato passeggero, e dai Vigili del Fuoco intervenuti da Seregno. Sul posto anche l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense (Co) inviate in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza. Dopo le prime cure sul posto, l'89enne è stato trasportato in un meno critico codice giallo all'ospedale di Desio. La via Abetone, chiusa per consentire i rilievi e i soccorsi, è stata riaperta al traffico intorno alle 19.30.