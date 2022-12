Ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce

È’ successo ieri mattina all’alba a Barlassina. Protagonista un 18enne residente in paese che intorno alle 5 mentre percorreva via 11 Febbraio, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere con l’auto contro una palo della luce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e anche i Carabinieri di Meda che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

I militari infatti si sono subito accorti che lungo la stessa via erano presenti alcune vetture in sosta danneggiate e stanno cercando di appurare se sia stato proprio il giovane alla guida dell’auto a provocare i danni oppure no.

Gli accertamenti

Il ragazzo, che è stato portato al Pronto soccorso del San Gerardo in codice verde, non ha riportato conseguenze a seguito del sinistro. Tuttavia i Carabinieri hanno richiesto accertamenti alla struttura sanitaria proprio per capire se la guida del giovane sia stata condizionata dall’assunzione di alcol o droghe.