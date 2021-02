Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo. Nella notte incidente a Bernareggio, intervengono i Vigili del Fuoco. I mezzi dei pompieri sono stati chiamati ad operare in via Pertini.

Nella notte incidente a Bernareggio

Questa notte intorno alla una i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Bernareggio, in via Sandro Pertini. La chiamata al centralino dei pompieri è arrivata a causa di un incidente stradale. A quanto risulta da una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo della sua autovettura e ha finito la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Lievemente ferito il conducente

Per fortuna le conseguenze non sono state così gravi. Il conducente dell’auto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Vimercate per essere medicato. Il personale dei Vigili del Fuoco, chiamato ad operare sul posto, ha poi messo in sicurezza il palo pericolante. Sono intervenuti l’Aps di Vimercate, i sanitari del 118 e i Carabinieri.