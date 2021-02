In un’ora tre chiamate al 118 dalla Brianza. Qualche minuto prima della mezzanotte i soccorritori sono intervenuti per un caso di intossicazione etilica a Bellusco, quindi per un medico acuto a Seregno e un incidente a Bernareggio.

Intossicazione etilica a Bellusco

L’ambulanza ha raggiunto via Suardo Secco Conte, a Bellusco, alle 23.54 per un 28enne che aveva bevuto un po’ troppo. Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorritori. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri. Dopo l’assistenza dei sanitari, però, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Altro intervento a Seregno

Altra chiamata al 118 a mezzanotte e mezza. Questa volta da via Lisbona a Seregno, per un medico acuto. A sentirsi male una giovane di 23 anni. I soccorritori di Seregno Soccorso hanno prestato le prime cure prima di trasferire l’assistita in ospedale a Desio. Fortunatamente nulla di così grave. Verde il codice della chiamata e del trasporto in Pronto soccorso.

Schianto a Bernareggio

A mezzanotte e 49 minuti nuova chiamata al 118 per soccorrere un 21enne rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto a Bernareggio, in via Pertini. L’auto su cui viaggiava è finita contro un ostacolo. Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono stati chiamati anche ad operare i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Fortunatamente l’incidente si rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Vimercate.