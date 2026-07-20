Perde il controllo dell’auto e si ribalta su un lato: paura per una 75enne rimasta coinvolta in un incidente a Seveso, questa mattina, lunedì 20 luglio 2026, poco prima delle 10.

Perde il controllo dell’auto in via De Gasperi

E’ successo in via De Gasperi, all’altezza delle scuole. In base a quanto ricostruito, la 75enne, residente in città, stava percorrendo la strada alla guida di una Opel Corsa quando, per motivi ancora da chiarire, ha sbattuto contro il cordolo del marciapiede e si è ribaltata.

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Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Avis Meda

Sul posto si sono prontamente portati gli agenti della Polizia Locale, ai comandi di Roberto Curati, che hanno effettuato i rilievi di rito, i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell’area dell’incidente, e un’ambulanza di Avis Meda, i cui soccorritori hanno prestato le prime cure all’anziana, sempre rimasta cosciente.