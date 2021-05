Perde il controllo e finisce contro il guard-rail: 25enne miracolato

Se il guard-rail non avesse retto, l’auto sarebbe piombata sui mezzi in transito lungo la Valassina, in direzione Lecco, con il rischio concreto di provocare una tragedia. Spettacolare incidente quello accaduto ieri sera, sabato 1 maggio, intorno alle 21, all’altezza di Carate.

Perde il controllo davanti al Polaris

Un ragazzo di 25 anni, alla guida di una Golf, stava percorrendo via della Valle, strada parallela alla Ss36, quando, per cause al vaglio della Polizia stradale, ha perso il controllo della quattro ruote. E’ successo proprio davanti al Polaris, la discoteca ora utilizzata come hub vaccinale. L’auto è finita sul prato e ha terminato la corsa contro il guard-rail. Quest’ultimo ha retto il colpo, impedendo che Golf e 25enne finissero sulla Statale.

Illeso l’automobilista

Sul posto sono interventi i Vigili del fuoco di Seregno con un’autopompa e un carro fiamma. Attivato anche il personale sanitario di Seregno Soccorso. Nonostante i danni alla parte anteriore dell’auto, il 25enne è uscito fortunatamente illeso dall’abitacolo, tanto da non richiedere il trasporto al Pronto soccorso.