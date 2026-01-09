Perde il controllo e finisce nel fiume Lambro

Maxi dispiegamento di forze per un'auto che dal parcheggio è scesa lungo la collinetta ed è finita nel fiume.

Maxi dispiegamento di forze in via Costa Corta tra Albiate e Triuggio per un’auto che è finita nel fiume Lambro.

Un’auto finisce nel fiume Lambro

L’incidente è accaduto intorno alle 13.30 ma sul posto sono presenti ancora i soccorsi, tra cui i Vigili del fuoco del Saf (Speleo-Alpino-Fluviale), l’unità specializzata in soccorsi in ambienti impervi che include interventi in acqua, per recuperare l’auto che è finita nel fiume Lambro. I soccorsi sono scattati esattamente alle 13.36 in via Costa Corta, al confine tra Albiate e Triuggio, poco prima del ponte, dove dal parcheggio un’auto ha perso il controllo ed è scesa lungo la collina finendo nel fiume.

I soccorsi

Una volta dato l’allarme sul posto sono intervenuti diverse squadre dei Vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa, la Polizia locale di Albiate, attivati in codice giallo. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti intervenute sul posto per i rilievi di rito. A bordo dell’auto una donna di 78 anni e un uomo di 52 anni. I soccorsi sono ancora in corso.

