Perde il portafoglio, lo ritrova grazie a cinque giovani

Bel gesto

I ragazzi lo hanno portato in Comune dopo averlo recuperato.

Barlassina: perde il portafoglio, il proprietario lo ritrova grazie a cinque giovani che lo avevano consegnato in municipio. Dal Comune hanno poi provveduto ad avvisarlo.

Cittadino distratto

Hanno trovato un portafoglio in strada, si sono recati subito in municipio per consegnarlo nella speranza che potesse essere contattato il legittimo proprietario. E' davvero un bel gesto quello compiuto nei giorni scorsi da alcuni ragazzi di Barlassina. Il proprietario, nell'occasione un po' distratto, lo aveva appoggiato sul cruscotto della sua auto accanto al cellulare, mentre il finestrino era abbassato. Il risultato? Entrambi sono volati fuori della vettura mentre guidava. Facile immaginare la sua disperazione quando se n'è accorto: non solo per il valore economico, ma anche per tutto ciò che avrebbe dovuto fare nell'immediatezza: denuncia di smarrimento, blocco delle carte di credito, rinnovo dei documenti di identità nel periodo delle vacanze. Insomma, momenti di grande tensione.

Gesto di grande senso civico

Inaspettatamente, però, ha ricevuto una chiamata dal Comune: è stato avvisato che i ragazzi avevano trovato e riconsegnato il suo portafoglio. Lui, invece, nel frattempo era riuscito a trovare il cellulare. Quando si è recato in municipio, ha trovato ad attenderlo il sindaco Paolo Vintani insieme ai cinque ragazzi che avevano ritrovato il suo portafoglio. Il primo cittadino ha voluto congratularsi con i giovani barlassinesi non solo per la loro onestà, ma anche perché si sono dimostrati molto reattivi, mostrando grande senso civico. Il sindaco, in quanto farmacista, all'automobilista ha voluto simbolicamente regalare un integratore che aiuta a mantenere la memoria e la concentrazione.