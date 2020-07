Piante cadute, paura a Biassono e Triuggio

Attimi di paura a Biassono e Triuggio durante il forte temporale di ieri sera (giovedì 2 luglio 2020) per alcune piante cadute.

Piante cadute

Le forti raffiche di vento di ieri sera hanno provocato la caduta di due grosse piante a Biassono in via Parco. Si tratta di due alberi all’interno del parco di Monza che sono però caduti dalla parte della strada ostruendo l’intera carreggiata che costeggia appunto il parco. Fortunatamente in quel momento non stava transitando alcun veicolo altrimenti sarebbe stato travolto dai grossi alberi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lissone con due mezzi che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la strada. A causa della caduta delle piante una donna residente in zona ha avvertito un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. In azione sul territorio anche i volontari della Protezione civile che hanno fatto dei giri di controllo e rimosso alcuni rami dalle strade.

Una pianta caduta anche a Triuggio

Spavento anche a Tregasio, frazione di Triuggio, per una pianta caduta in via Don Colli che ha ostruito l’intera sede stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Biassono per effettuare un sopralluogo.

TORNA ALLA HOME