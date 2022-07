Polizia Locale sgombera un insediamento abusivo in via Sabotino. Rimossa una roulotte nell'area parcheggio.

Polizia Locale in azione

Si sono svolte nella giornata di giovedì 7 Luglio le operazioni di sgombero dell’insediamento abusivo di via Sabotino a Seveso. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della Polizia Locale, gli operai del Comune, Gelsia e la ditta incaricata per il recupero dei mezzi. L’insediamento abusivo insisteva dalla tarda primavera di quest’anno nell’area parcheggio di via Sabotino ed era composto da una famiglia di persone senza fissa dimora a bordo di una roulotte. Immediatamente la Municipale ha proceduto all'identificazione dei soggetti e alla relativa denuncia all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di terreno, con diffida allo sgombero al più presto. Una delle persone che occupava abusivamente, gravemente malata, è deceduta intorno alla metà di giugno. Grazie ad un’importante opera di intermediazione della Polizia Locale, a fine giugno i rimanenti occupanti si erano già allontanati e avevano abbandonato il territorio e si è potuto quindi procedere con lo sgombero del mezzo.

"Grande presenza sul territorio"

Ha commentato l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Marco Mastrandrea: "L’intervento in via Sabotino è un segnale di grande attenzione e di presenza sul territorio da parte dell’Amministrazione. Un atto dovuto per riportare decoro e sicurezza nell’area interessata dall'occupazione abusiva. Mi preme fare i complimenti al comandante Roberto Curati e a tutti gli agenti del corpo Municipale per come hanno gestito la situazione e per il tempestivo intervento, volto ancora una volta a ripristinare la legalità e combattere il degrado che ne consegue". Ha aggiunto il sindaco Alessia Borroni: "Mi associo alle parole dell'assessore Mastrandrea spese a favore del comandante per le modalità di azione, con un cenno particolare alle giovani leve entrate a far parte della Polizia Locale che si stanno dimostrando attente, puntuali e soprattutto appassionate. Con un comandante come il nostro avranno solo da imparare il meglio per aumentare il senso di sicurezza su tutto il nostro territorio, punto centrale della nostra Amministrazione".