“Porterò per sempre Arcore nel mio cuore”

” Porterò sempre Arcore nel mio cuore, mi rimarranno nella mente le sue chiese, i suoi oratori, i sensi unici del centro, le palazzine a volte senza ascensore della parrocchia del “Rosario” e il traffico di via Casati e Gilera. Per tutta la vita potrò di che è stato veramente bello essere prete ad Arcore”.

Con queste parole, cariche di emozione, domenica don Gabriele Villa, l’ormai ex coadiutore della parrocchia di Sant’Eustorgio di Arcore, si è congedato dai suoi fedeli dopo essere arrivato in città nel 2017. A partire dallo scorso primo settembre il 40enne sacerdote, nato e cresciuto a Monza, si è trasferito nella Comunità pastorale Madonna di Lourdes che comprende le parrocchie di Limido Comasco, Lurago Marinone, Fenegrò, Crimido e Cascina Restelli.

Ricordiamo che al suo posto è già arrivato in città don Matteo Frigerio, classe 1992 e originario di Oggiono, fino a qualche settimana fa vicario parrocchiale nella parrocchia di San Fruttuoso, a Monza (il suo ingresso ufficiale ad Arcore sarà il prossimo 21 settembre, in occasione della festa patronale).

In tanti per il saluto a don Gabriele

Domenica, dicevamo, molti fedeli hanno riempito la chiesa per l’ultimo saluto a don Gabriele. Tra loro non solo bambini, adolescenti e giovani ma anche catechisti e i volontari della Terrazza Brianzolese che hanno dedicato parole di stima e affetto nei confronti del pastore. A concelebrare con lui c’era anche il parroco don Virginio Vergani e don Renato Vertemara.

“Porterò con me anche i vostri sguardi”

“Porterò sempre con me anche i vostri volti, gli sguardi che mi hanno accompagnato in questi anni – ha continuato don Gabriele – Noi preti non abbiamo una famiglia ma la vostra presenza mi ha fatto capire che non ero solo. Ringrazio don Giandomenico: senza di lui non sarei la persona che sono. Grazie a don Enrico e padre Andrea: sento che dal paradiso mi accompagnano. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me la passione educativa: preti, suore, catechisti ed educatori. Chiedo scusa di vero cuore a chi ho trattato magari con durezza e poco amore. Chiedo scusa ai ragazzi e ai giovani quando non si sono sentiti amati, stimati e valorizzati. Chiedo perdono per le mie durezze cosi per le tante volte nelle quali, sul mio volto, non è emerso il volto del Padre. Ma il Signore è sicuramente più buono e più bello della miseria dei suoi ministri. Infine ai ragazzi dico: non abbiate paura di tenere nel cuore le domande e i desideri profondi. Siamo fatti per cose grandi, per Dio. A tutti dico: amate la messa. Non è un rito sterile, è un incontro vivo”.

In regalo un album di foto e un grembiule

Al termine della celebrazione la comunità pastorale ha regalato a don Villa un album fotografico con tutte le immagini e gli scatti più belli di questi anni, mentre i cuochi della Terrazza brianzolese hanno regalato al don un grembiule.