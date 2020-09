Poste, l’ufficio torna alla normalità

L’ufficio postale di Cassina Savina, a Cesano Maderno, torna alla normalità.

L’ufficio postale torna alla normalità

Da domani, lunedì 21 settembre 2020, riapre 6 giorni su 7 l’Ufficio postale di Cassina Savina. Dopo la chiusura durante il lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ufficio di via Podgora era stato riaperto, ma solo a giorni alterni. Questo causava una situazione di disagio tra i cittadini del quartiere, per i tempi d’attesa troppo lunghi e per le code che si formavano nei giorni di apertura. In tanti si sono rivolti al consigliere comunale Donatella Migliorino, che a Cassina Savina vive, che a sua volta ha chiesto l’intervento del sindaco Maurilio Longhin.

L’istanza del sindaco è stata accolta

Il sindaco si è attivato affinché le Poste estendessero l’apertura a tutta la settimana. L’intervento ha avuto buon esito e l’istanza è stata accolta. “Le Poste sono un servizio pubblico importante per la comunità, in particolare per le persone anziane che vi riscuotono la pensione, pagano le bollette e depositano i loro risparmi, ma anche per gli altri cittadini – così l’Amministrazione comunale in una nota – Le esigenze del quartiere Cassina Savina sono state soddisfatte. L’Ufficio postale torna ad essere aperto dal lunedì al sabato nell’orario consueto”.

Poste Italiane nei giorni scorsi aveva comunicato il ritorno alla normalità di altri uffici in Monza e Brianza.