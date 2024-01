Precipita in Grigna per 100 metri: brianzolo in fin di vita

Gravissimo incidente in montagna lunedì 22 gennaio 2024, avvenuto sulla Grigna settentrionale nella zona del rifugio Brioschi: un alpinista 36enne è precipitato per un centinaio di metri. Ora è in fin di vita

Il drammatico incidente montano è avvenuto, come detto, intorno alle 14 di lunedì. Un alpinista di 36 anni residente ad Arcore è precipitato per oltre 100 metri nel Canalone Ovest, sotto il rifugio Brioschi. Miracolosamente non è deceduto, ma ha riportato gravissime ferite alla testa, al volto, alla schiena e anche traumi multipli agli arti. A lanciare l'allarme è stato un compagno dell'escursionista che ha assistito impotente alla scena della caduta.

Subito la situazione è apparsa purtroppo estremamente grave tanto che la Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza si è mobilitata con il codice rosso di massima gravità.

Non solo, ma per velocizzare le operazioni di recupero stata fatta alzare in volo da Bergamo anche l'eliambulanza con a bordo l'equipe medica. Il 36enne è stato trasferito in elicottero, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza.