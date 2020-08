Precipita in Grignetta, grave escursionista di Carate Brianza

Un escursionista di 73 anni, residente a Carate Brianza, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Lecco dopo una brutta caduta di almeno venti metri in Grignetta.

Ricoverato a Lecco: è un 73enne di Carate

L’uomo Luigi R. è precipitato mentre percorreva la direttissima che collega i rifugi Rosalba e Porta, in Grignetta. L’incidente in montagna si è verificato ieri, mercoledì 26 agosto attorno a mezzogiorno e venti. Il 73enne di Carate Brianza ha riportato diverse fratture e contusioni. L’infortunio è accaduto nella zona del colle Garibaldi: l’esperto escursionista caratese sarebbe inciampato e quindi caduto, compiendo un volo di oltre 20 metri in un canale dove è poi stato recuperato dall’elisoccorso di Bergamo.

L’allarme ha mobilitato anche gli operatori del Soccorso Alpino. Il caratese è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. La prognosi è riservata.

Soccorso anche un bergamasco nel Lecchese

Oltre a quella del 73ennne di Carate Brianza c’è stata un’altra operazione conclusasi alle 2:15 di mercoledì notte ai Piani di Bobbio, nel Lecchese. Una persona che si trovava in un rifugio ha avuto un malore – un bergamasco di 49 anni – e i tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone lo hanno raggiunto, insieme con un sanitario del Cnsas. Il soccorso di notte può avvenire anche con l’intervento dell’elicottero abilitato per il volo notturno, se le condizioni ambientali lo permettono. In questo caso è intervenuto quello di AREU, decollato da Como. Quando possibile, è meglio chiamare il numero di soccorso 112 non appena ci si rende conto di essere in difficoltà: di notte, per una serie di ragioni, le operazioni di soccorso diventano più complesse e richiedono tempi maggiori.

