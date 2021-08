Precipita in via Libertà a Meda, soccorso un 58enne

Un 58enne è precipitato in via Libertà a Meda. Il fatto è avvenuto questa mattina, domenica 1 agosto 2021, poco prima delle 11.30.

Un uomo di 58 anni è precipitato questa mattina in via Libertà a Meda all'interno di un complesso di attività artigianali. Sul posto si sono portati un'ambulanza, uscita in codice rosso, un'automedica e i Carabinieri. L'uomo è poi stato soccorso in codice giallo.