Preghiera antiabortista all’ospedale di Monza, medico e attivisti vengono alle mani

Parapiglia, spintoni e due persone ferite davanti all’ospedale di Monza: è successo venerdì mattina durante la manifestazione antiabortista organizzata dall’associazione Ora et Labora in difesa della Vita.

Momenti di tensione a Monza

E’ finita con le denunce incrociate di un giovane medico specializzando dell’ospedale di Monza e del presidente dell’organizzazione pro-life il tradizionale sit-in quindicinale che un gruppo di volontari guidati dall’infermiere della Clinica Zucchi di Carate Brianza, Giorgio Celsi ha organizzato lo scorso venerdì 29 gennaio fuori dal San Gerardo.

Momenti di vera tensione, seguiti allo scontro verbale che è nato dalla protesta di un giovane dottore specializzando in Neurologia alla vista dei cartelli e dei manifesti dei sette volontari riuniti in preghiera che mostravano striscioni con scritto “Mamma, perché mi fai questo” e “Aborto uguale omicidio”, esibendo bambolotti di plastica dentro a una culla con sopra una croce.

Davanti all’ospedale sono intervenuti i carabinieri

Sono voltati spintoni, poi calci e pugni, tanto da richiedere l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti alla lite.

Il presidente dell’associazione antiabortista Giorgio Celsi, casa a Villa Raverio di Besana e infermiere a Carate, ha riferito di essere stato barbaramente aggredito mentre stava pacificamente manifestando in difesa della vita di fronte a un ospedale pubblico; il medico dell’ospedale – dal canto suo – ha spiegato di essersi solamente difeso di fronte alla violenza del gruppo di attivisti che lo avrebbe accerchiato.

Sia il medico sia il gruppo di manifestanti hanno sporto denuncia.

Sara Reho, esponente del Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi, ha pubblicato in un post sulla sua pagina Facebook la fotografia del dito insanguinato dell’infermiere di Carate Brianza esprimendo solidarietà al presidente dell’associazione che, da diversi anni, si batte contro la pratica dell’aborto in Brianza e non solo (leggi qui).