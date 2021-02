C’è preoccupazione a Carnate per l’andamento dei contagi nelle ultime due settimane. In un video di aggiornamento diffuso sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco Daniele Nava fornisce i dati aggiornati e invita i cittadini a rispettare le regole base del contenimento del virus Covid-19.

Preoccupazione a Carnate: in due settimane i positivi passano da nove a trenta

In quindi giorni da nove i casi di Covid nel comune di Carnate sono diventati trenta. Un aumento importante che giustamente ha messo in allarme il sindaco Daniele Nava. Il primo cittadino proprio ieri ha diffuso i dati aggiornati relativi all’emergenza sanitaria dicendosi preoccupato ma soprattutto facendo appello al senso di responsabilità dei cittadini e invitandoli a rispettare le regole base anti contagio: niente assembramenti, utilizzo costante della mascherina, lavarsi frequentemente le mani, rispettare le distanze di sicurezza.

Nava si è rivolto in particolare alle famiglie, ai genitori di figli adolescenti che, spiega il sindaco, “Troppo spesso vedo in giro per il paese, anche senza mascherina e in assembramento. Serve massima attenzione”.

Sui vaccini Nava ha ribadito quanto comunicato in queste ore dalla Regione Lombardia, che ha previsto un cambio di strategia sulle vaccinazioni, dando priorità alle zone che al momento si trovano in fascia arancione rafforzata: la Provincia di Brescia ma anche alcuni comuni della bergamasca.

“Aspettiamo gli aggiornamenti della Regione”

“Molti mi chiedono dei vaccini – ha concluso il sindaco Nava. Non sappiamo quanti ultraottantenni sono stati vaccinati a Carnate, non abbiamo ancora i dati. Per quanto riguarda le altre fasce della popolazione siamo in attesa che la Regione ci dica quando sarà lo step delle vaccinazioni vere e proprie”.

Il video

Qui il video integrale del sindaco: