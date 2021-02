Superati i duemila morti per Covid in Provincia di Monza e Brianza

Superati i duemila morti per Covid in Provincia MB. Con i 5 decessi registrati oggi sono 2.002 le persone che hanno perso la vita da inizio pandemia.

Superati i duemila morti per Covid in Provincia MB

In un anno sono oltre duemila le persone morte a causa del coronavirus in Provincia di Monza e Brianza, precisamente 2.002. Il triste traguardo è tagliato nella giornata di oggi, mercoledì 24 febbraio.

Va detto anche che i decessi in quella che viene considerata la seconda ondata della pandemia nella nostra Provincia sono stati di più di quelli della prima ondata, basti ricordare a questo proposito che alla data del 26 settembre i decessi causati dal Coronavirus erano 912.

Poi ci sono stati i drammatici mesi di novembre e dicembre. Solo nella settimana a cavallo tra la fine di novembre e la prima settimana di dicembre, ricordiamo, registrammo infatti 152 morti, tanto che 31 dicembre 2020 i decessi per Covid erano saliti a 1.780, praticamente quasi raddoppiati.

E purtroppo non è finita

Ora, come detto, abbiamo superato quota duemila, il che significa che in questi due mesi scarsi del 2021 sono morte altre 222 persone. E purtroppo, considerati i numeri dei contagi registrati oggi in Provincia di Monza e Brianza e in Lombardia, con tremila nuovi positivi, la situazione è ancora lontana dalla normalità, nonostante i vaccini.

In aumento anche la pressione sugli ospedali, tanto a livello regionale che a livello locale, legati anche a un incremento di casi della variante inglese.