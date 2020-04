Preparano il pranzo di Pasqua per medici, volontari e Forze dell’Ordine. A Carate bellissimo gesto di solidarietà. Le parole del sindaco.

A Carate Brianza bellissimo gesto di solidarietà a favore di chi è in prima linea per combattere l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Diversi ristoratori hanno partecipato ad una iniziativa benefica in favore del persone medico, delle Forze dell’Ordine e della Protezione civile, preparando loro il pranzo pasquale e la immancabile colomba.

Le foto postate sulla pagine Facebook del Comune di Carate lo testimoniano: anche un piccolo gesto può scaldare il cuore in un momento così difficile.

Le parole del sindaco

“In questo giorno di Pasqua il nostro primo pensiero è andato a tutte quelle persone che, anche in un momento di festa come oggi, sono in prima linea per combattere questo maledetto virus” – ha scritto il sindaco Luca Veggian.

“Abbiamo voluto regalare ad ognuno di loro, Medici e Infermieri dell’Ospedale di Carate, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Volontari della Protezione Civile, un momento di gioia con un pranzo pasquale”.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla volontà di Lorella & Gianni del Ristorante “Camp Di Cent Pertigh” che hanno confezionato, con amore, 60 pasti e al Ristorante “La Botte”, Monzagel Srl e Fermento che hanno omaggiato 50 colombe pasquali.



“Grazie a tutti loro per questo splendido gesto di solidarietà!” – ha concluso il primo cittadino.