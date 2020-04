Regione Lombardia “Pasquetta a casa senza ospiti”. In Brianza 3600 contagi. Nella giornata di sabato spostamenti al 32%.

Regione Lombardia “Pasquetta a casa senza ospiti”

Sono arrivati a 3639 i contagi da Coronavirus in provincia di Monza e Brianza. Il dato è stato reso noto nell’aggiornamento di ieri, domenica 12 aprile, da parte di Regione Lombardia.

L’aumento, rispetto alla giornata di sabato 11 aprile, è stato di 64 casi. Dato in leggera flessione rispetto agli ultimi giorni. Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione, che ha illustrato gli aggiornamenti assieme all’assessore al Welfare Giulio Galler ha anche ricordato che nella giornata di sabato il dato sulla mobilità è salito al 32%, mentre nelle settimane scorse era del 30%. “Vi ricordiamo che è necessario restare a casa il più possibile perché così rallentiamo il contagio e passiamo tutti alla fase 2” -ha detto Sala che ha ricordato quanto sia necessario, anche nella giornata di oggi, Pasquetta, come sia necessario rimanere nelle proprie abitazioni, senza invitare nessuno. “Altrimenti il distanziamento sociale non ha più effetto” ha concluso il vice presidente.

I dati

“Sul dato dei ricoverati non c’è più una crescita, ci si è stabilizzati – ha aggiunto Gallera. Non scende perché le persone ricoverate hanno bisogno di molti giorni per riprendersi che siano in terapia intensiva o meno. Non abbiamo ancora una forte riduzione perché chi entra resta in ospedale per molto tempo” ha spiegato Gallera.

L’assessore al Welfare ha posto ancora una volta l’attenzione sul dato di Milano che ‘oscilla e che non possiamo ancora considerare sotto controllo’. Da qui anche l’invito a non scendere nei cortili con i vicini di casa.

I dati per provincia

Ecco i dati dei contagi aggiornati a ieri, domenica 12 aprile, e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 59.052 (+1.460)

ieri: 57.592 (+1.544)

l’altro ieri: 56.048 (+1.246)

– i decessi: 10.621 (+110)

ieri: 10.511 (+273)

l’altro ieri: 10.238 (+216)

– in terapia intensiva: 1.176 (+2)

ieri: 1.174 (-28)

l’altro ieri: 1.202 (-34)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.969 (-57)

ieri: 12.026 (+149)

l’altro ieri: 11.877 (+81)

– i tamponi effettuati: 205.832 (+9.530)

ieri: 196.302 (+9.977)

l’altro ieri: 186.325 (+9.372)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.309 (+51)

ieri: 10.258 (+107)

l’altro ieri: 10.151 (+108)

Brescia: 10.868 (+269)

ieri: 10.599 (+230)

l’altro ieri: 10.369 (+247)

Como: 1.924 (+99)

ieri: 1.825 (+139)

l’altro ieri: 1.686 (+81)

Cremona: 4.721 (+63)

ieri: 4.658 (+96)

l’altro ieri: 4.562 (+73)

Lecco: 1.881 (+21)

ieri: 1.860 (+22)

l’altro ieri: 1.838 (+33)

Lodi: 2.543 (+71)

ieri: 2.472 (+53)

l’altro ieri: 2.419 (+43)

Monza e Brianza: 3.639 (+64)

ieri: 3.575 (+151)

l’altro ieri: 3.424 (+69)

Milano: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano citta’ (+193)

ieri: 13.268 (+520) di cui 5.368 a Milano citta’ (+262)

l’altro ieri: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano citta’ (+127),

Mantova: 2.486 (+75)

ieri: 2.411 (+56)

l’altro ieri: 2.355 (+78)

Pavia: 3.133 (+84)

ieri: 3.049 (+86)

l’altro ieri: 2.963 (+74)

Sondrio: 720 (+36)

ieri: 684 (+23)

l’altro ieri: 661 (+7)

Varese: 1.663 (+30)

ieri: 1.633 (+44)

l’altro ieri: 1.589 (+98)

e 1.485 in corso di verifica.

