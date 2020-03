Primo caso di Coronavirus a Besana. Positivo anche un ragazzo di Veduggio L’APPELLO DEL SINDACO

Primo caso di Coronavirus a Besana. Positivo anche un ragazzo di Veduggio. Le comunicazioni sono arrivate nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2020.

Primo caso di Coronavirus a Besana

C’è un primo caso di contagio da Coronavirus a Besana in Brianza. A darne notizia è stato il sindaco Emanuele Pozzoli in un video messaggio sulla pagina Facebook del Comune.

“Mi ha appena comunicato Ats che abbiamo il primo caso di Coronavirus nella nostra città. In queste ore così difficili vi prego di attenervi alle comunicazioni ufficiali e non a quelle che vi arrivano in altro modo. Mi preme sottolineare, anche a fronte di questo primo caso, che è fondamentale che tutti noi rimaniamo a casa, soprattutto per proteggere le persone più fragili che abbiamo vicino”.

Indagine epidemiologica già iniziata

L’indagine epidemiologica è già cominciata – ha aggiunto il sindaco – Se siete stati contattati da Ats o se lo sarete nelle prossime ore vi prego di attenervi scrupolosamente all’isolamento. Vi ricordo inoltre che sono attivi a livello comunale diversi servizi e nelle ultime ore abbiamo messo a disposizione anche un numero di telefono per le consulenze sanitarie (0362/922008). Il medico, a questo numero, risponderà ai vostri dubbi.

Chiusi i parchi

“Da questa mattina sono chiusi anche i parchi, proprio per evitare assembramenti – ha chiarito Pozzoli. Il COC (Centro Operativo Comunale) è stato attivato e nelle prossime ore lavoreremo senza sosta per aiutare le persone che hanno bisogno. Ma vi faccio un ultimo, personale, appello: state a casa”.

Positivo anche un giovane di Veduggio

Nelle ultime ore è risultato positivo anche un giovane al di sotto dei 30 anni che si trova ora in quarantena in un altro Paese.

