Primule in regalo ai papà al punto tamponi di Meda

Primule in regalo ai papà al centro tamponi drive through di Meda.

Un regalo da MedaSport a tutti i papà

Un bel pensiero da parte dell’associazione MedaSport, che gestisce il centro sportivo di via Icmesa, a tutti i papà che oggi, nel giorno della loro festa, arrivano al punto tamponi a cura dell’Aeronautica militare con la collaborazione del Gruppo Alpini per accompagnare il figlio a effettuare il test.

Primule per omaggiare i genitori

A tutti i papà che si presentano in auto nel parcheggio del centro sportivo insieme ai figli che devono essere sottoposti a tampone viene donata una primula. Un gesto molto gradito dai papà che finora sono arrivati in via Icmesa.