Principio di incendio in una palazzina (FOTO)

Principio di incendio questa mattina (sabato 6 giugno 2020) a Macherio.

Principio di incendio

L’allarme è scattato intorno alle 11 in via Matteotti, a pochi passi dalla stazione, quando è stato notato del fumo fuoriuscire da una palazzina. Sul posto si sono recati diversi mezzi dei Vigili del fuoco da Carate, Seregno e Lissone. I Carabinieri e gli agenti di Polizia locale di Macherio e Sovico si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Fortunatamente l’incendio non ha fatto in tempo a propagarsi ed è stato subito domato dai pompieri. Le fiamme hanno intaccato in parte alcuni sacchi di immondizia e plastica.

I soccorsi

L’accesso a via Matteotti è stato chiuso al traffico per consentire l’intervento in piena sicurezza. Allertata anche un’ambulanza per precauzione. I volontari del Seregno Soccorso si sono infatti occupati della proprietaria dell’appartamento da dove è partito l’incendio che successivamente è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. Meno di una settimana fa un altro incendio ha interessato una palazzina Triuggio che ospita il negozio di abbigliamento per bambini Mosca. La fiammata, probabilmente partita da un quadro elettrico, ha causato danni al magazzino.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 9 giugno 2020.

TORNA ALLA HOME