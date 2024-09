Progetto Smart, controlli straordinari a Seveso, che saranno ripetuti anche la prossima settimana. Multe in zona stazione, sanzioni per violazioni al Codice della strada e guida in stato di ebbrezza.

Progetto Smart, controlli su tutto il territorio

A partire dal pomeriggio di venerdì, 20 settembre, e sino a tarda notte, nell'ambito del progetto Smart finanziato da Regione Lombardia si sono svolti dei controlli straordinari della Polizia Locale che hanno interessato l'intero territorio. Un'iniziativa che ha coinvolto l'intera provincia di Monza e della Brianza.

Sanzionato un bar

A Seveso la Polizia Locale è stata impegnata con sei operatori. E' stato effettuato il controllo di un bar a cui è stata applicata una sanzione amministrativa per inadempimento burocratico. Nell'area della stazione ferroviaria di Seveso sono stati contestati quattro verbali, di cui tre per violazione dell'ordinanza che vieta il consumo di alcol e uno per ubriachezza manifesta. E' stato anche notificato un ordine di allontanamento (DL 14/2017).

Sedici verbali per violazioni al Codice della strada

In via Colombo e in corso Isonzo sono state controllate 35 autovetture, oltre ai conducenti, che sono stati sottoposti ad alcol test. In totale sono stati elevati 16 verbali per violazioni al Codice della strada. Inoltre, sono state controllate le zone che risultano essere un punto di aggregazione spontanea di compagnie di giovani con l'obiettivo di evitare situazioni di disturbo per la cittadinanza. I servizi continueranno anche la prossima settimana con gli stessi obiettivi.