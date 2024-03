Proseguono le ricerche del 56enne scomparso da Albiate: i Vigili del fuoco stanno perlustrando anche il Lambro

Proseguono incessanti le ricerche dell'uomo di 56 anni che si è allontanato da casa ad Albiate nei giorni scorsi e di cui non si hanno più notizie. I famigliari, preoccupati, proprio nei giorni scorsi avevano presentato denuncia di allontanamento ai militari della stazione dell'Arma di Biassono.

Proseguono senza sosta le ricerche del 56enne scomparso da Albiate

Il Piano d'emergenza è stato attivato in seguito al rinvenimento dell'auto, una Citroen C3 grigia, a bordo della quale l'uomo era solito spostarsi, nel parcheggio di via Dante Alighieri ad Albiate, a fianco del palazzetto dello sport. Oltre al veicolo, i Carabinieri hanno trovato anche il cellulare in uso allo scomparso. L'ultima cella avrebbe agganciato il telefono nel comune di Sovico, in via Trento e Trieste.

Da questa mattina le squadre del Comando di Monza e Brianza stanno intervenendo nella zona boschiva, nei pressi del fiume Lambro, in località Ponte Albiate e Canonica. Sul posto è presente una squadra fluviale con gommone da rafting, proveniente dalla sede centrale di Monza, che sta perlustrando il corso e le rive del fiume mentre a terra è presente il personale dei Vigili del fuoco ed altri enti, che stanno perlustrando sentieri e anfratti.

È sul posto anche il nucleo SAPR ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) che sta monitorando dall'alto la zona interessata con droni e sono inoltre presenti l'unità cinofila dei Vigili del fuoco proveniente dal nucleo regionale e una squadra TAS 2 (Topografia applicata al Soccorso) per la mappatura delle zone di passaggio delle squadre presenti nella ricerca.