Proseguono le ricerche dell'anziano scomparso a Desio: in azione anche i cani molecolari

Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Ezio D'Onofrio, il 77enne di Desio scomparso da giovedì 3 ottobre 2024.

Il pensionato, che soffre di alcune patologie per cui assume dei farmaci, intorno alle 11 si è allontanato a piedi dalla sua abitazione in zona San Carlo e non ha fatto più ritorno. Nella giornata di ieri, venerdì 4, grande spiegamento di mezzi di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale per rintracciare l'anziano. E le ricerche stanno proseguendo anche oggi, sabato.

In campo anche elicotteri e cani molecolari

In campo anche elicotteri e il gruppo cinofili. I cani molecolari avrebbero fiutato il passaggio di D'Onofrio nella zona del quagliodromo e dell'ospedale Pio XI. Chiunque dovesse avvistare il desiano o avesse informazioni utili può contattare i Carabinieri 0362 304400 o la Polizia Locale di Desio 036263621.