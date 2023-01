Quindicenne investita per strada a Villa Raverio

Grande spavento poco dopo mezzogiorno in via San Carlo a Villa Raverio a causa dell'investimento di una ragazzina di 15 anni.

L'incidente

Da quanto è stato possibile ricostruire al momento, sembrerebbe che la studentessa di 15 anni, stesse camminando lungo la strada, in via San Carlo, strada che è molto stretta, quando è stata urtata da un'automobile che stava transitando in quel momento. L'impatto con la vettura l'avrebbe fatta finire a terra.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto in codice rosso è subito arrivata l'ambulanza e l'auto medica e gli agenti della Polizia locale di Besana che si occuperanno dei rilievi. La ragazzina è stata subito medicata in attesa di predisporre l'eventuale trasferimento in ospedale.