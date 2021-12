A Lentate sul Seveso

Il ragazzo, di Barlassina, è riuscito a mettere in fuga i due minorenni che puntavano al suo cellulare e al portafoglio.

Mentre aspettava il treno alla stazione di Lentate sul Seveso un quindicenne di Barlassina è stato rapinato da due coetanei, ma non si è fatto sopraffare dalla paura: ha mantenuto il sangue freddo e ha reagito, riuscendo a liberarsi e a mettere in fuga i due furfanti, che sono saliti in fretta e furia su un convoglio dopo avergli arraffato 35 euro.

Quindicenne rapinato in stazione da due coetanei

I due aggressori si sono avvicinati al quindicenne mentre aspettava il treno e, uno davanti e l’altro dietro, lo hanno immobilizzato per rubargli il telefono cellulare e il portafoglio, riuscendo a mettere le mani su 35 euro in contanti. "Erano circa le 10.10, accompagnato da mia sorella sono arrivato alla stazione di via 24 Maggio a Camnago per prendere il treno in direzione Como San Giovanni, per poter andare a scuola" racconta il 15enne.

L'intervento dei Carabinieri e la denuncia

I due furfanti pochi secondi dopo la rapina sono riusciti a salire su un treno in direzione Milano, facendo così perdere le loro tracce. Subito dopo il 15enne ha contattato i Carabinieri, immediatamente giunti in stazione per appurare quanto accaduto. In serata si è recato in caserma per sporgere denuncia. Fortunatamente "non ho subito lesioni a seguito della colluttazione, solo un lieve dolore alla mano destra per il pugno che ho sferrato" spiega.

