Quindicenne scomparsa, scatta la mobilitazione

Ore di apprensione per una quindicenne che da tre giorni ha fatto perdere le sue tracce. Indagano i Carabinieri

Adolescente scomparsa

Dal 27 aprile non si hanno più notizie di Coulibaly Salimata, nata in Costa d’Avorio nel 2008, domiciliata a Lentate sul Seveso presso la struttura di accoglienza Villa Clerici. Alle 19.10 di giovedì, infatti, l’assistente sociale della casa di accoglienza “Villa Clerici” gestita dalla cooperativa sociale “Insieme si può onlus” si è presentato alla caserma dei Carabinieri per denunciare la scomparsa della minore.

La giovane si è allontanata, senza fare più rientro presso la casa di accoglienza, nella mattinata di giovedì, dopo una discussione con una connazionale maggiorenne, che la stava accompagnando durante una passeggiata nel centro cittadino.

La minore, che non parla e non comprende la lingua italiana, al momento dell'allontanamento, era sprovvista di smartphone e di documenti di riconoscimento.

La descrizione

Coulibaly è alta circa 160 cm, ha una corporatura magra, i capelli corti di colore nero raccolti in ciocche e al momento dell'allontanamento indossava una tuta di colore grigio e scarpe da tennis di colore bianco.