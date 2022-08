Raccolta fondi per stare vicini alla famiglia del 23enne morto a Ibiza

Una raccolta fondi come forma di vicinanza verso la famiglia De Angelis, straziata dalla perdita di Marco, il 23enne di Biassono morto a Ibiza in un tragico incidente in moto

La raccolta fondi

"In veste di amici ci terremmo ad essere ancora più vicini alla famiglia di Marco e a provare ad accompagnarlo in questo viaggio per quel che possiamo. Chiunque voglia unirsi a noi può farlo tramite questa raccolta fondi che verrà direttamente devoluta alla famiglia".

Marco De Angelis hanno annunciato Poche parole attraverso le quali gli amici dihanno annunciato l'avvio di una raccolta fondi sulla nota piattaforma gofundme . Una iniziativa spontanea degli amici, consapevoli che tutto questo non potrà riportare indietro Marco né lenire il dolore dei familiari, ma altrettanto desiderosi di dare una mano e far sentire la loro vicinanza anche sostenendo le spese funerarie e per il trasporto della salma in Italia. E la macchina della solidarietà ha risposto immediatamente: l'obiettivo della raccolta fondi erano 10mila euro e pochi minuti fa, a meno di venti ora dalla sua apertura, è stata già superata la quota (10.880) grazie a 314 donazioni

La tragedia