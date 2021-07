Soccorritori impegnati in molti interventi di soccorso nella notte in cui l'Italia ha conquistato gli Europei sul terreno inglese di Wembley.

Raffica di interventi di soccorso nella notte della vittoria degli Europei

Diversi gli incidenti che si sono verificati nelle ore notturne. Tra questi segnaliamo, intorno a mezzanotte e mezza, la caduta di un 38enne mentre si trovava in sella alla moto in via Da Vinci a Villasanta. L'uomo è stato prontamente soccorso dai volontari della Croce rossa di Monza e Brianza che lo hanno poi trasportato in codice giallo in ospedale. Impegnati anche i Carabinieri per i rilievi di rito.

Poco più tardi, in via Baracca a Monza, si è verificato un incidente che ha coinvolto due ragazze di 17 e 23 anni e due uomini di 26 e 52. In base a quanto riferisce Areu le persone soccorse sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro tra due auto. Fortunatamente le conseguenze per gli occupanti dei mezzi non sono state gravi.

Sempre tra mezzanotte e l'una, in via Buonarroti a Monza, è stato soccorso un 31enne investito all'altezza del civico 72. Sul posto ambulanza e Polizia locale. Gli operatori del 118 hanno concluso l'intervento senza necessità del trasporto in ospedale.

E' stata invece portata in Pronto soccorso a Desio, in codice verde, la 22enne investita intorno alle 2.30 in piazza Roma a Seregno.

Non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere per la 22enne e il 23enne soccorsi a Monza, in via Borsa, intorno alle 4.40 a seguito di un ribaltamento. Inizialmente la situazione è apparsa molto critica, tanto che i volontari della Croce bianca di Brugherio sono arrivati sul posto a sirene spiegate, assieme ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, agli agenti della Polizia locale. Poi l'allarme è rientrato e per i due giovanissimi non è stato necessario il trasporto in Pronto soccorso.

Ieri sera infortunio in piazza per una 11enne

Nella serata di ieri segnaliamo anche l'intervento di soccorso a Brugherio, in piazza Roma, allo scoccare della mezzanotte per un infortunio occorso ad una bimba di 11 anni. La piccola è stata visitata dai volontari della Croce rossa che hanno concluso l'intervento in posto, senza trasporto in ospedale.