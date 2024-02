A Seregno in via Parini investita da un motorino una ragazza di 18 anni, trasportata in ospedale con l'ambulanza.

Ragazza investita da uno scooter

Momenti di apprensione nella mattinata odierna, giovedì 15 febbraio, in via Parini. Uno scooter condotto da uno studente 16enne ha investito un pedone, una ragazza di 18 anni. La giovane attraversava la strada all'altezza di via Beccaria sulle strisce pedonali. L'impatto verso le 7.45 mentre il ciclomotore viaggiava in direzione di piazza Prealpi.

Il pedone trasportato in ospedale

A seguito dell'impatto all'intersezione fra via Parini e via Beccaria sono accorse in codice rosso l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso. Il personale del 118 ha assistito la maggiorenne investita, in seguito trasportata in condizioni non gravi all'ospedale. Illeso il minorenne alla guida del veicolo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per rilevare il sinistro, avvenuto in un momento di traffico intenso con rallentamenti in entrambe le direzioni.