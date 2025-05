L’investimento di un ragazzino di 12 anni ha tenuto col fiato sospeso tutta Mezzago nel pomeriggio di ieri, martedì 13 maggio.

Ragazzino investito: a travolgerlo un motociclista che non si è fermato

Attorno alle 16.30 infatti in via Biffi, nei pressi del parco pubblico, un bambino stava andando in bicicletta, quando é stato colpito da una moto.

Sul posto erano arrivati subito i soccorsi in codice giallo, con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Sebbene la dinamica non sia ancora stata ricostruita e sia al momento al vaglio degli uomini del Comando di Polizia Locale Brianza Est intervenuti per il rilievo dell’incidente, quello che è stato accertato é il fatto che il motociclista coinvolto nel sinistro si é allontanato dal luogo dell’incidente, facendo perdere le sue tracce.

I ghisa mezzaghesi sono dunque al lavoro per visionare le immagini delle telecamere di sicurezza e le testimonianze dei presenti sul posto per cercare di rintracciare il centauro.

Il 12enne, che non sarebbe in pericolo di vita, é stato invece trasferito in codice giallo con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.