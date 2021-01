Ramo di un cedro secolare si spacca: intervengono i Vigili del fuoco FOTO

Intervento dei Vigili del fuoco a Cesano Maderno per un ramo pericolante. Chiusa al traffico per un’ora la via 4 Novembre che conduce in piazza Vittorio Veneto, in pieno centro.

Ramo di un cedro secolare si spacca in piazza Vittorio Veneto

I pompieri sono intervenuti perché nei giorni scorsi, a causa dell’abbondante nevicata, un ramo di un cedro messo a dimora in piazza Vittorio Veneto nel 1910, si è spaccato, diventando così pericoloso. E’ stato dunque necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che lo hanno rimosso in un intervento durato circa un’ora.

Proprio per consentire ai pompieri del distaccamento di Desio di lavorare in sicurezza la via 4 novembre, unica strada che conduce a piazza Vittorio Veneto, è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia locale di Desio.

La strada è stata riaperta intorno alle 12.45.

