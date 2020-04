Ramoscelli d’ulivo nei cimiteri di Agrate e Omate

Come promesso nel giorni scorsi questa mattina i volontari della Protezione civile hanno avuto accesso ai cimiteri di Agrate e Omate per sistemare su ogni loculo dei ramoscelli d’ulivo. L’intervento era stato annunciato domenica scorsa dal sindaco Simone Sironi.

Ramoscelli d’ulivo nei cimiteri di Agrate

Vista infatti l’impossibilità di recarsi al cimitero da parte dei famigliari, gli addetti comunali sono intervenuti nei giorni scorsi per la pulizia e la messa in ordine dei cimiteri di Agrate e Omate, ma anche per la rimozione delle sfioriture e dei fiori marcescenti.

Oggi invece è stata la volta della Protezione Civile che ha posto su ogni loculo un ramoscello di ulivo a ricordo della Santa Pasqua.

“Un gesto – aveva sottolineato Sironi pochi giorni fa – che vuole essere un segno del nostro senso di comunità, della nostra vicinanza a tutte le famiglie che hanno avuto un lutto in queste dolorose settimane, del ricordo di tutti i nostri defunti”.

I contagi

Intanto questa mattina il sindaco ha aggiornato i suoi concittadini anche per quel che riguarda i contagi: sono 36 gli agratesi positivi al virus e ricoverati negli ospedali del territorio mentre sono 41 quelli in sorveglianza attiva al loro domicilio.

Ci sono novità anche per quel che riguarda l’arrivo delle mascherine:

CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO

TORNA ALLA HOME