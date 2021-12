Desio

Scoperti, i furfanti non hanno esitato a usare le maniere forti. Sottratti preziosi, indagini in corso.

Rapina in villa, picchiata la badante. Non hanno esitato ad usare le maniere forti i malviventi che nei giorni scorsi hanno messo a segno il colpo in un'abitazione di Desio tra via Milano e Sabotino, senza curarsi della presenza dei proprietari e sono fuggiti con la cassaforte. Sono entrati in azione intorno alle 19.

Rapina in villa, furfanti fuggono con la cassaforte

I furfanti sono arrivati dal giardino e, dopo aver scassinato una porta laterale, sono entrati nella villa dove, all’interno, si trovavano anche i proprietari. Hanno agito con l’intento di arraffare tutto quel che potevano, senza farsi scoprire. Hanno iniziato a rovistare nei locali e in camera da letto. Sono riusciti a individuare la cassaforte e a impossessarsene. Hanno sottratto anche diversi preziosi. Poi, qualcosa è andato storto. Mentre erano ancora all’interno della residenza, forse hanno fatto rumore, sta di fatto che la loro presenza è stata scoperta.

Hanno agito in tre con il volto coperto

Rapina in villa: i malviventi non si sono fermati davanti a niente e nel cercare di darsi alla fuga hanno anche colpito la badante, che successivamente si è fatta refertare in ospedale, avendo riportato alcune contusioni. Enorme lo spavento. I proprietari hanno poi allertato immediatamente i Carabinieri della Compagnia cittadina, che si sono portati sul posto per raccogliere i dettagli di quella che si era trasformata in una rapina. A quanto risulta hanno agito in tre, con il volto coperto, ma senza usare armi. Ancora da quantificare l'esatto bottino. Intanto, i Carabinieri hanno avviato le indagini, nel tentativo di risalire agli autori del colpo. Nelle ultime settimane diversi gli episodi di furti o tentativi di furto segnalati da diverse zone della città. L'altra settimana anche la vetrina spaccata di studio medico a ridosso del centro di Desio.