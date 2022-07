Rapina un anziano e poi investe il padre in bicicletta: arrestato

Prima rapina un anziano, impossessandosi della sua auto ad Albiate, poi a tutta velocità ha investito suo padre che si trovava in sella alla bicicletta.

Rapina un anziano e gli ruba l'auto

Nella notte, al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, i Carabinieri di Carate Brianza hannofatto scattare le manette per il 28enne colombiano che ieri pomeriggio, sabato, ad Albiate si era impossessato di una Chevrolet Spark di proprietà di un 82enne residente in paese.

Il ragazzo, giunto alla rotonda di via Viganò, ha poi investito un uomo di 55 anni per scontrarsi, cento metri più avanti, con altre due autovetture (una Toyota Auris e una Fiat Panda) in transito.

La complessa dinamica degli eventi è stata ricostruita dai militari dell'Arma che hanno lavorato tutta la notte per accertarsi con esattezza di quanto avvenuto.

La dinamica dell'accaduto

Erano circa le 13 di sabato quando un 28enne ha aggredito un anziano proprietario di una Chevrolet Spark entrando nell'auto dal lato passeggero e scaraventandolo fuori dal mezzo.

L'uomo, ripartendo a tutta velocità, non si era però accorto che l’82enne aveva ancora un piede nell’auto tanto che un passante - che invano era intervenuto in sostegno della vittima - era stato trascinato per qualche metro.

Investe un uomo che è... suo padre

Il 28enne percorrendo via Guglielmo Marconi era poi giunto a velocità sostenuta all'altezza della rotatoria di via Angelo Viganò dove ha improvvisamente sterzato bruscamente investendo un ciclista 55enne.

L'uomo di 55 anni, poi, è stato scoperto essere il padre del 28enne, che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Dopo averlo investito ha continuato la sua corsa, senza fermarsi, in direzione del centro di Albiate dove ha colpito in successione una Fiat Panda guidata da un 30enne residente in paese e poi contro una Toyota Auris con al volante una 64enne friulana residente a Triuggio.

Ha cercato di scappare

Il 28enne ha provato poi ad allontanarsi dal luogo dei due sinistri ma è stato accerchiato da alcuni passanti che lo hanno trattenuto per gli istanti necessari ai Carabinieri che si erano già messi sulle sue tracce.

Mentre le ambulanze hanno accompagnato le vittime in ospedale a Monza, il 28enne è stato accompagnato in Caserma per gli accertamenti di polizia giudiziaria che hanno poi portato al suo arresto.

Il giovane, privo di documenti e di patente di guida, era arrivato il giorno prima dalla Colombia ed è risultato negativo all’alcoltest. Ancora ignoti i motivi della sua azione.

Scontato l'arresto

Lo stesso è stato quindi arrestato per rapina aggravata ed è indagato anche per omissione di soccorso e lesioni gravissime considerato che il padre ha avuto 30 giorni di prognosi (illesi tutti gli altri coinvolti).

Il giovane è stato quindi accompagnato alla Casa circondariale di Monza a disposizione del magistrato di turno che nella giornata di domani - lunedì - porterà in convalida l’arresto.