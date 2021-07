Rapine al supermercato di Barlassina, preso l'autore

Era già in carcere per aver tentato la rapina al Compro Oro di via Molino Arese a Cesano Maderno, ora è stato incastrato anche per due rapine commesse all'Iperal di Barlassina.

Scoperto il rapinatore dell'Iperal

Nella giornata di ieri, martedì 27 luglio 2021, i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Monza nei confronti del 61enne sevesino di origini campane che il 6 aprile scorso aveva tentato la rapina del negozio Oro Cash di Cesano Maderno.

Due colpi a dicembre 2020 e ad aprile 2021

L’indagato, già in carcere per l’evento delittuoso del 6 aprile, al termine di una spedita attività di indagine, grazie alla visione dei filmati di svariate telecamere, è stato individuato dai militari della Sezione Operativa quale autore anche di ulteriori due rapine commesse con analogo modus operandi al supermercato Iperal di Barlassina in data 10 dicembre 2020 alle 20.10 e il 3 aprile 2021 alle 20, delitti che gli avevano fruttato un bottino rispettivamente di mille euro e 1.500 euro circa.

Volto coperto dalla mascherina e pistola in pugno

In entrambe le occasioni l’uomo (separato, disoccupato, già noto per reati in materia di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, contro il patrimonio e porto illegale di oggetti atti ad offendere) aveva sfruttato la mascherina chirurgica per nascondere il proprio volto e, con determinazione, aveva aggredito le cassiere del negozio minacciandole con una pistola a tamburo per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

"Se ci sono gli indizi non posso fare nulla"

Ieri mattina, nella circostanza della notifica del nuovo provvedimento restrittivo, dopo una prima fase di finta sorpresa e incredulità, l’indagato si è rassegnato e ha esclamato: «Ah, va bene, se ci sono gli indizi allora non posso farci nulla!».