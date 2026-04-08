Razzia di Gratta e vinci, slot nel mirino

Hanno tranciato le inferriate passando dal retro e si sono introdotti nel locale dove si trovavano le slot machines. I ladri hanno agito nella notte e colpito ancora un’attività a Desio.

Ladri in azione al bar di via Foscolo a Desio

Questa volta i malviventi si sono accaniti contro il bar Linda di via Ugo Foscolo. Non è chiaro in quanti abbiano agito, se una sola o più persone. Le telecamere del circuito interno hanno filmato un individuo con il cappuccio in testa per non farsi riconoscere che si è mosso all’interno dell’esercizio, prima nel locale in cui si trovano le macchinette, dove, con un arnese, ha tranciato la catena che le teneva legate, per concentrarsi sul cambiamonete, mentre poi si è diretto verso il bancone da dove ha razziato circa una trentina di pacchi di Gratta e vinci, per un valore di migliaia di euro. Ingente il bottino.

“Ho avuto un danno importante”

Quella di via Foscolo è l’ennesima attività presa di mira nelle ultime settimane sia in città che nei Comuni limitrofi. Il titolare, al mattino, al momento di aprire, ha fatto la bruttissima scoperta e ha allertato subito i Carabinieri.

“Sono rimasto molto male – ha affermato l’esercente, che da un anno e mezzo gestisce il bar – Nessuno ha sentito niente, e ho avuto un danno importante. Lavoro tutto il giorno, tante ore, sabato e domenica, non faccio neanche le vacanze, ma così non ci sentiamo sicuri. Si ha paura perché non si sa quello che può succedere e, di certo, non è bello impegnarsi per poi ritrovarsi bersaglio di un furto».

I furfanti hanno anche fatto visita al Plaza Cafè di via Conciliazione, mentre i proprietari erano in ferie.