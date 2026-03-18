Razzia di rame al cimitero di Tregasio

Ladri del cosiddetto "oro rosso" sono entrati in azione nella notte e hanno depredato il camposanto della frazione di Triuggio.

Ingente furto di rame questa notte al cimitero di Tregasio, frazione di Triuggio.

Razzia di rame

I cosiddetti ladri dell'”oro rosso” sono entrati in azione la scorsa notte e hanno letteralmente depredato il cimitero di Tregasio. Questa mattina (mercoledì 18 marzo 2026) hanno effettuato un sopralluogo i Carabinieri di Biassono, con il comandante Roberto Buttignol, e la Polizia locale di Triuggio, con il comandante Fabio Tagliabue. E’ ancora in corso la quantificazione del danno: diverse le cappelle che sono state private del rame.

14 tonnellate di rame sparite da un’azienda di Carate

Un altro furto di rame era stato messo a segno a dicembre dello scorso anno ai danni di un’azienda di Carate Brianza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Carate Brianza, i ladri erano riusciti a introdursi all’interno del capannone dopo aver forzato il cancello di ingresso e le serrande dei magazzini. Una volta dentro avevano caricato e portato via circa 14 tonnellate di rame custodite nei cassoni di stoccaggio.

Le indagini

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e di individuare i presunti responsabili. Decisiva è stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’azienda e altri riscontri investigativi raccolti nel corso degli accertamenti. Al termine dell’attività investigativa, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Monza due cittadini rumeni di 27 e 53 anni, domiciliati presso insediamenti nomadi della provincia di Torino

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 marzo 2026.