Razzia in chiesa, rubati i calici dell’ex parroco

Clamoroso furto nella chiesa parrocchiale dedicata a San Martino, a Veduggio con Colzano: rubati i calici dell’ex parroco.

Rubati i calici dell’ex parroco

Dalle prime e sommarie informazioni, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, ignoti ladri, intrufolandosi in canonica, hanno sottratto alcuni oggetti sacri, tra cui anche i calici che appartenevano a don Naborre Nava, lo storico parroco, molto caro ai veduggesi, venuto a mancare nel 2017, all’età di 82 anni. I due oggetti sacri di valore, soprattutto affettivo, erano custoditi in un apposito mobile per poi essere utilizzati durante le celebrazioni.

Amara sorpresa per il responsabile della Comunità pastorale

Amara la sorpresa per il responsabile della Comunità Pastorale, don Claudio Borghi, che abbiamo cercato di contattare telefonicamente per avere qualche dettaglio sull’ignobile furto. Da quanto risulta, comunque, il sacerdote sarebbe stato informato dell’accaduto dagli incaricati all’apertura della chiesa.

Indagano i Carabinieri

Immediatamente è stato quindi segnalato l’accaduto alle autorità competenti; la notizia è subito circolata in paese lasciando grande amarezza tra i fedeli e i cittadini. Indagano sul furto i Carabinieri della Compagnia di Seregno, che avrebbero richiesto anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.