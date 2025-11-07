Recuperato alle Quattro Strade un cucciolo di daino ferito

Sono intervenuti due agenti della Polizia provinciale, che hanno provveduto a metterlo in sicurezza.

Un cucciolo di daino ferito è stato recuperato nella notte tra giovedì e venerdì 7 novembre 2025 tra Meda e Lentate sul Seveso.

La scorsa notte è stata allertata la Polizia provinciale per un piccolo di daino ferito nella zona delle Quattro Strade: in particolare l’animale è stato investito all’incrocio tra via Santa Maria di Meda e il Comune di Lentate. Il cucciolo perdeva sangue dalla bocca, forse a causa di un impatto con un veicolo.

I due agenti di Polizia provinciale intervenuti hanno provveduto a recupere l’animale e a metterlo in sicurezza. Nella giornata di oggi è previsto il trasferimento al Centro di recupero animali selvatici (Cras) Stella del Nord in provincia di Lecco.