Referendum, a Sulbiate si voterà in Municipio. La scuola non chiuderà

Riapertura delle scuole e referendum: a Sulbiate le operazioni di voto si spostano direttamente in Comune. A comunicarlo è stato il sindaco Carla Della Torre.

Dunque anche Sulbiate, come a Caponago, si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre

“In vista delle prossime elezioni di settembre e alla luce della situazione emergenziale, è intenzione di questo Responsabile dell’Ufficio Elettorale, dietro indicazione dell’Amministrazione Comunale di Sulbiate, stabilire il luogo di riunione presso la sede comunale, che dispone di locali ampi e idonei a tale scopo. Tale soluzione può anche ritenersi definitiva. Si chiede, per favore, come procedere in tal senso – ha spiegato il sindaco Carla Della Torre – Nei giorni scorsi è stato effettuato dalle Forze dell’Ordine il sopralluogo e giovedì 27 agosto abbiamo ricevuto il nulla osta dalla Prefettura di Monza per lo spostamento temporaneo delle sezioni per la prossima tornata elettorale referendaria che si svolgeranno presso la Casa Comunale in Via Grandi 1”.