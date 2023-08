Reti e luci rotte, a rischio la ripresa per i Cabs

Seveso il maltempo ha causato diversi danni al campo da baseball dell'Altopiano: a rischio per i Cabs la ripresa dell'attività sportiva.

Danni a luci e reti

Reti rotte, ma anche le luci dei riflettori ruotate dal vento. I danni del maltempo si sono fatti sentire anche a Seveso e in particolare al campo da baseball in via delle Querce all’Altopiano. Il forte vento, la pioggia e la grandine hanno rotto le reti e i riflettori.

"Fortunatamente non il tetto che avevamo riparato poco tempo fa. C’erano tegole rotte e lo abbiamo cambiato a nostre spese sostituendolo con una copertura in alluminio. Si vedono i segni della grandine, ma ha retto bene - spiega il presidente dei Cabs Antonio Minotti - Il problema è che il Comune ci ha dato dieci giorni per ripristinare le reti: è pochissimo tempo. Non è facile trovare reti nuove e soprattutto servono delle gru per montare il tutto".

Si complica la ripresa della stagione

A settembre sono in programma delle partite importanti per i playoff, ma se i Cabs non dovessero riuscire a sistemare le reti e i riflettori il rischio è che il campo resti chiuso.