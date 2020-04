Riaprono orti sociali e cimiteri a Carate Brianza ma con turni e limitazioni. Rimane ancora sospeso, salvo diverse disposizioni, il mercato settimanale del lunedì.

La decisione che l’Amministrazione comunale ha definito nelle scorse ore di fatto anticipa il Governo su una serie di riaperture dopo la chiusura decisa in piena emergenza sanitaria per prevenire il diffondersi del contagio come avvenuto in tutta Italia.

I cimiteri saranno aperti però con turni e limitazioni secondo i soliti orari.

Il martedì, giovedì e domenica sarà consentito l’accesso al camposanto del capoluogo; il lunedì e venerdì quello al cimitero della frazione di Agliate mentre il mercoledì e il sabato sarà permesso l’ingresso al cimitero di Costa Lambro.

Vigilanza sugli accessi

A vigilare sugli accessi sarà garantita la presenza di un custode in accordo con il Consorzio Sestante che gestisce i tre cimiteri della città. I cittadini potranno fare visita alle tombe dei propri cari nel rispetto del distanziamento sociale e solo se muniti di protezioni, mascherina e guanti. Dovranno essere evitati assembramenti e non sarà quindi consentito intrattenersi a lungo all’interno dei cimiteri.

Le regole per gli orti sociali

Novità anche sulla riapertura degli orti sociali. Anche qui sono state però definite tutta una serie di limitazioni per scongiurare ritrovi e assembramenti in base a un nuovo regolamento che permette di accedere ai terreni ai soli concessionari sulla base di una numerazione assegnata agli appezzamenti. Definiti anche una serie di divieti, come quello di scambiarsi gli attrezzi da lavoro o di lavorare a meno di un metro l’uno dall’altro.

I parchi e il mercato

Si dovrà invece attendere il 4 maggio per la riapertura dei parchi comunali ma dovrebbero rimanere esclusi il parco di Villa Cusani, il nuovo parco giochi di via King, il parco Fontanelle dove è più difficile potere garantire il controllo.

Rimane ancora sospeso, salvo diverse disposizioni, il mercato settimanale del lunedì.

