Traffico bloccato

Sul posto l'ambulanza e i Vigili del fuoco. L'anziana è rimasta praticamente illesa.

Ambulanza, automedica, Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia locale. Davvero imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso che nel primo pomeriggio di oggi si sono recati a Desio per un ribaltamento.

Ribaltamento a Desio: soccorsa una 83enne

L'incidente è avvenuto in via Mazzini, l'arteria che costeggia l'ospedale. Secondo quanto è stato possibile accertare una donna di 83 anni, alla guida di una utilitaria, stava transitando lungo la via in direzione del nosocomio quando è stata urtata da un'altra vettura che usciva dai parcheggi che si trovano accanto al viale.

A causa dell'urto la vettura con a bordo l'anziana si è ribaltata su un fianco.

I soccorsi

Le condizioni della donna sono apparse inizialmente molto preoccupanti tanto che i mezzi di soccorso sono stati inviati sul posto in codice rosso. Fortunatamente i soccorritori di Avps Vimercate hanno escluso fin da subito gravi conseguenze e dopo gli accertamenti del caso l'intervento si è concluso in posto, senza trasporto in ospedale.

Più serie invece le ripercussioni sul traffico. Via Mazzini è infatti interdetta al traffico verso l'ospedale in attesa che sopraggiunga il carro attrezzi e vengano rimossi i residui di olio sull'asfalto. Le vetture vengono deviate su percorsi limitrofi. Nessun problema invece alla circolazione in direzione opposta.