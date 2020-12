Ribaltamento in Valassina, 39enne soccorso in codice rosso SIRENE DI NOTTE

Serata impegnativa per i soccorritori brianzoli. L’incidente più grave è avvenuto nella serata di sabato, quando un 39enne, a bordo della sua auto, si è ribaltato lungo la Valassina. Soccorso in codice rosso, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Serata movimentata

Quella di ieri, sabato 19 dicembre 2020, è stata una serata decisamente “movimentata”, a dispetto di una notte molto più tranquilla. Dopo il terribile schianto avvenuto intorno alle 19 a Concorezzo, l’incidente più grave si è verificato poco prima delle 21.30 lungo la SS36, all’altezza di Giussano. Un’auto, guidata da un 39enne, si è infatti ribaltata: sul posto sono accorse, in codice rosso, un’ambulanza e un’automedica. Con loro anche i Vigili del Fuoco, impegnati a soccorrere l’uomo. Per fortuna la situazione è andata migliorando e l’intervento è stato concluso sul posto: il 39enne non è stato trasportato in ospedale. Sulla dinamica sta indagando la Polstrada di Milano. Circa un’ora dopo, nuovo incidente a Concorezzo, in via Agrate. Vittima un 56enne, finito fuori strada con la sua vettura. Soccorso in codice giallo, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori di Villasanta e ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri di Concorezzo.

Notte più tranquilla

Decisamente più tranquille le ore notturne. Poco prima dell’1.30 una giovane di 23 anni è stata soccorsa in codice verde a Bovisio Masciago, in via Schiapparelli. Le sue condizioni non hanno mai destato particolari preoccupazioni, ma la ragazza è stata comunque condotta in ospedale, a Monza, per controlli. Stessa sorte per un 66enne di Seregno, soccorso in codice verde poco prima delle 3 e portato in ospedale a Carate per accertamenti, e per un 38enne di Vimercate, sentitosi male intorno alle 7. Per lui accertamenti all’ospedale di Vimercate.

