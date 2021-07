Ribaltamento in via Mazzini, le condizioni del 69enne

Ribaltamento in via Mazzini a Roncello, le condizioni del 69enne coinvolto nello schianto. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale "Niguarda" di Milano.

Nuovi particolari

Emergono nuovi particolari sul grave incidente avvenuto questa notte a Roncello, in via Mazzini. In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro, un ribaltamento, è avvenuto intorno all'una e venti sulla strada che da Roncello conduce a Busnago. Nell'impatto sono rimasti coinvolte due persone: un ragazzo di appena 20 anni e un 69enne. La situazione è apparsa subito molto grave tanto che sul posto si sono portate due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso, intervenuto con due mezzi, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato il 69enne, T.D., che ha riportato un trauma cranio-facciale e un trauma toracico con fratture costali. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale "Niguarda" di Milano.

Niente di grave per il 20enne

Per fortuna non destano preoccupazione le condizioni di salute del 20enne rimasto coinvolto nell'incidente. Il ragazzo, alla guida del veicolo che avrebbe impattato contro l'auto ribaltata, è stato infatti trasportato in codice verde per accertamenti all'ospedale di Vimercate.