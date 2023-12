Ricercato da qualche giorno, avvocato sorpreso in auto e arrestato

I carabinieri lo hanno visto con l'auto in panne e si sono fermati per prestargli eventualmente soccorso.

Sorpreso in auto dai carabinieri

In realtà hanno scoperto che quell’automobilista in difficoltà era ricercato già da qualche giorno. E’ stato arrestato lunedì sera nel comune di Usmate l’avvocato Davide Palmieri, di Lesmo, al centro in questi anni di diverse vicende giudiziarie, compresa una condanna a quattro anni per l’accusa di stalking giudiziario del 2020, la prima pronunciata in Italia, poi dimezzata a due definitivamente in Cassazione.

Condannato per stalking giudiziario e calunnia

In virtù di questa sentenza, e di un’altra a 4 anni (anch’essa irrevocabile) per il reato di calunnia, nei confronti dell’avvocato Palmieri era stato emesso un ordine di carcerazione, eseguito in modo casuale dai carabinieri durante un normale servizio di pattuglia su strada.

Avvocato del foro di Monza

Il legale 58enne del Foro di Monza con domicilio a Lesmo era stato condannato dunque in primo grado a 4 anni di reclusione per stalking giudiziario, e al risarcimento dei danni a un ex cliente, l’imprenditore bergamasco Antonio Unito, assistito dall’avvocato Maurizio Bono, e alla sua famiglia.

La Corte di Appello aveva successivamente dimezzato la condanna a 2 anni di reclusione, ritenendolo responsabile solo verso l’imprenditore. Secondo l’accusa, "con il ricorso sistematico e strumentale ad incessanti e infondate azioni giudiziarie" - è l’ipotesi di reato di atti persecutori - l’avvocato "arrecava molestie” alle vittime, costringendole “a modificare le loro abitudini di vita ed esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell’immagine professionale e personale".