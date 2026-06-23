Ricerche infruttuose, non si trova ancora l’uomo disperso nell’Adda

Sono proseguite senza sosta per tutta la giornata di lunedì le operazioni di ricerca della persona dispersa nelle acque del fiume Adda da domenica, ma per il momento dell’uomo non c’è alcuna traccia

Le ricerche

Nel corso della nottata tra domenica e lunedì e per tutta la giornata di ieri sono continuate senza interruzione con l’impiego delle squadre dei Vigili del Fuoco dell’uomo disperso dal pomeriggio di domenica mentre faceva un bagno in compagnia di un amico.

Sono stati impiegati i soccorritori fluviali con un battello pneumatico a motore e un gommone da rafting, che hanno consentito di scandagliare l’intero tratto del fiume interessato dalle ricerche. È stato inoltre effettuato un ulteriore sorvolo dell’area con l’elicottero Drago.

Alle operazioni hanno preso parte numerose squadre fluviali e terrestri e SAPR coordinate dall’UCL (Unità di Comando Locale), allestita come posto di comando avanzato.

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Per l’intera giornata è stato presente il Funzionario di Guardia del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, che ha coordinato le attività delle squadre operative e dei diversi enti intervenuti a supporto delle operazioni.

Al termine delle attività odierne, le ricerche sono state temporaneamente sospese e riprenderanno nella mattinata di oggi.